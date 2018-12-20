Банк "Открытие" выделит Красноярскому краю кредиты на 3 млрд рублей

20.12.18 06:37

© РИА Новости. Михаил Мордасов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края признало банк "ФК "Открытие" (Москва) победителем аукционов на предоставление региону трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая, сообщается на сайте госзакупок.

Процентные ставки по займам составили 8,1%, 8,233% и 8,319% годовых при стартовой (максимальной) ставке по всем аукционам 9,4% годовых.

Средства привлекаются на срок до 22 ноября 2021 года и предназначены для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств края. Срок выборки кредитных линий - до 23 мая 2019 года.

Заемные средства будут предоставлены без обеспечения с правом на полное или частичное досрочное погашение.

Заявки на участие в торгах также подавали Сбербанк (MOEX: SBER) и банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR).