Зоозащитники подготовили план по реабилитации косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

20.12.18 08:00

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Зоозащитники обратились к командующему Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергею Авакянцу за помощью в транспортировке косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края.

"Сейчас мы обсуждаем с ТОФ план по перевозке морских млекопитающих в другую бухту для их реабилитации и выпуска на свободу. Адмирал Сергей Авакянц поставил задачу, помочь нам в транспортировке такого количества животных. Это огромный шаг вперед, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является президентом Русского Географического общества, и адмирал С.Авакянц также обеспокоены этим вопросом и готовы нам оказать помощь в спасении китообразных", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он сообщил, что план по реабилитации и выпуску китообразных из "китовой тюрьмы" почти готов, его разработкой занимается группа специалистов по морским млекопитающим и китам, в частности.

"В первую очередь животных нужно обследовать и разделить на тех, кто достаточно здоров, и кого надо реабилитировать. Ни одно животное не должно остаться в неволе, где оно неизбежно погибнет", - отметил собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас определяют закрытую бухту, где достаточно пищи для косаток - где есть ларги, моские котики, сивучи. "Важно, чтобы в месте, где будут выпускаться косатки, сделать временный вольер и подержать их там несколько дней, так как транспортировка для них - это огромный стресс. Нужно им дать время прийти в себя и затем выпустить одновременно всех косаток, так как в группе есть малыши, которые не смогут самостоятельно охотиться. Они должны находиться в группе своих сородичей - это главный критерий их выживаемости", - пояснил Д.Лисицын.

Он также добавил, что важно на выпущенных животных поставить спутниковые метки, чтобы проследить за их дальнейшей судьбой.