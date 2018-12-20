Якутия приняла стратегию развития до 2032г

20.12.18 08:08

© РИА Новости. Александр Астафьев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект закона "О Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года" был принят в окончательном чтении Госсобранием (Ил Тумэн), сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"К 2032 году мы видим республику лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Необходимо выстроить транспортный и энергетический каркас территории, эволюционную концентрацию населения в точках роста", - приводятся в сообщении слова первого заместителя Председателя Правительства Якутии Алексея Стручкова.

Основные этапы реализации стратегии связаны с решением приоритетных проблем Якутии.

"В 2019-2022 годах выйдут на проектную мощность крупные индустриальные сырьевые проекты - Якутский центр газодобычи в Ленском промышленно-инфраструктурном узле, продолжит расширяться Западная экономическая зона, Южный промышленный комплекс, Восточная горнорудная зона, начнется реализация арктических проектов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 2024 год - контрольный год "майских" указов, с которыми связано качественное повышение социально-экономических показателей.

"Создание новых несырьевых производств скажутся на повышении доходов и, соответственно, на снижении уровня бедности населения. На этом этапе, также должна быть реализована Национальная программа опережающего развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Еще одним важным этапом Стратегии является 400-летие вхождения Якутии в состав России, которое будет отмечаться в 2032 году.

"К этому году должна быть достигнута цель войти в число регионов - лидеров страны, как по экономическим показателям, так и по показателям качества уровня жизни населения", - отмечается в сообщении.