Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту почти 7 км

20.12.18 08:20

© РИА Новости. Евгений Нескромный

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6,7 тыс. м над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. О высоте выброса можно достоверно судить по сейсмическим данным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что сейчас Шивелуч закрыт облачностью, поэтому неизвестно, в какую сторону от него протянулся пепловый шлейф.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек.