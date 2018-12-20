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20.12.18 08:28

Владимир Путин проведет четырнадцатую большую пресс-конференцию

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг свою четырнадцатую по счету большую пресс-конференцию.

Как и в прошлом году, встреча состоится в полдень в Центре международной торговли. На мероприятие аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - 1702 журналиста.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, как и в прежние годы, на пресс-конференции будет представлен весь спектр СМИ. Среди ведущих мировых изданий, которые примут участие в мероприятии "Блумберг", "Синьхуа", CNN, Франс-Пресс и другие.

В пресс-конференции также примут участие небольшие тематические, региональные и местные издания, например, "Мир женской политики ", "Русская Березка", " Выксунский рабочий ", "Мичуринская Мысль".

Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главными темами пресс-конференции в этом году станет экономика в условиях агрессивной международной конъюнктуры и российско-американские отношения.

"Международная конъюнктура стала агрессивной, враждебной. Это не только касается России. Вся система международной экономики, торгово-экономических отношений меняется, она находится в режиме такой трансформации. Но куда идет эта трансформация, ни один эксперт от "А" до "Я" сказать не может, точки зрения - диаметрально противоположные", - сказал он.

По его словам, представителей СМИ интересует и международная обстановка. "Это и региональные конфликты, и российско-американские отношения в плане стратегических и концептуальных вопросов", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он заметил, что многие представители СМИ пишут в Кремль о том, что хотят задать вопрос президенту. "И многие потом обижаются, что не удалось этого сделать", - признал Д.Песков.

Президент готовился к пресс-конференции несколько дней. Его пресс-секретарь рассказал, что В.Путин "до глубокой ночи" знакомился с огромным массивом информации, которую ему приготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.

"Главная задача - подвести итоги года и использовать максимальное представительство СМИ, чтобы через них довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей", - сказал Д.Песков.

Он добавил, что В.Путин по итогам пресс-конференции всегда дает ряд поручений.

"Президент очень чётко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело форму его поручений", - подчеркнул пресс-секретарь,

"На самом деле это приносит пользу, потому что очень много задается вопросов о конкретных каких- то болевых ситуациях, которые требуют экстренного вмешательства, или о системных проблемах, которые требуют изменения законодательной инициативы", - сказал Д.Песков.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: В.Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/).

Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.

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