Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-09" успешно приземлился в Казахстане

20.12.18 08:35

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого в августе было обнаружено просверленное отверстие, с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александром Герстом, в 8:02 мск успешно приземлился в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

"Есть посадка", - сообщил диктор трансляции в ЦУП.

Экипаж приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из аппарата.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Помимо космонавтов, в спускаемом аппарате находятся различные грузы, в основном, связанные с научной программой МКС, однако наибольший интерес представляют образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека "Союза", привезенные на Землю С.Прокопьевым.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.