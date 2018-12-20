Иркутская область создаст единых бухгалтерий для бюджетных учреждений в 2019 году

20.12.18 09:04

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области планирует создать единые бухгалтерские службы при министерствах для экономии бюджетных средств и повышения прозрачности расходов, сообщила пресс-служба облправительства.

"Первым на новую систему перейдет министерство культуры и архивов Иркутской области. Функции по ведению бухгалтерского и бюджетного учета всех 29 подведомственных учреждений - это областные театры, музеи, библиотеки и т.д., и самого министерства, будут переданы в ГКУ "Единый центр обслуживания в сфере культуры", - говорится в сообщении.

Переход произойдет поэтапно в течение 2019 года.

В настоящее время в регионе действует 612 автономных, казенных, бюджетных учреждений и органов власти, которые самостоятельно ведут бухучет. При этом даже в маленьких учреждениях, где работает 15-20 человек, существует бухгалтерия с главным бухгалтером, кассиром и бухгалтером-операционистом.

Переход на новую систему позволит уменьшить число бухгалтеров в госучреждениях. Так, в "Едином центре обслуживания в сфере культуры" будет работать 51 специалист - численность работников сократится на 33%, экономия бюджетных средств составит 37%, или 21 млн рублей в год.

"Ключевая задача очень простая: средства, которые мы с вами высвобождаем, пойдут на конкретные дела, а не на осуществление вспомогательных функций. Сегодня технологический уровень ведения бухгалтерского учета серьезно изменился и позволяет выполнять его дистанционно" - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Руслана Болотова.

Аналогичные меры реализуются на федеральном уровне. Так, в 2018 году девять федеральных органов власти подписали с казначейством соглашение о передаче полномочий по ведению бухучета в федеральные казенные учреждения. В следующем году на централизованный учет перейдут еще 14 федеральных органов власти и почти 300 учреждений.

Централизованные бухгалтерии в сфере культуры созданы также в шести регионах РФ, везде отмечен положительный эффект.