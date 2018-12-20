СКР возбудил дело по факту захоронения отходов на месторождениях Русснефти в ХМАО

20.12.18 09:19

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту захоронения бурового шлама на территории Верхне-Шапшинского и Нижне-Шапшинского месторождений НК "Русснефть".

"Неустановленными лицами из числа сотрудников нефтяной компании в ходе деятельности по добыче нефти в Ханты-Мансийском районе в нарушение правил хранения и технологии переработки в шламовых амбарах были захоронены отходы - "буровой шлам", относящийся к IV классу опасности", - сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Пробы почвы, отобранные под амбарами Верхне-Шапшинского и Нижне-Шапшинского месторождений, показали превышение содержания нефтепродуктов, что свидетельствует о загрязнении почвы, отмечается в пресс-релизе.

Дело по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов) возбуждено по материалам окружного управления Росприроднадзора.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления, следователи выясняют, кто допустил нарушения - сотрудники "Русснефти" или компании-подрядчика.

Агентству не удалось получить оперативный комментарий в НК "Русснефть"

"Русснефть" ведет свою деятельность на территории России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Добыча нефти компании в 2017 году составила 7 млн тонн, с учетом добычи в Азербайджане - 7,516 млн тонн. Верхне-Шапшинское, Нижне-Шапшинское и Средне-Шапшинское месторождения входят в Шапшинскую группу. Общие извлекаемые запасы углеводородов трех месторождений составляют 98 млн тонн.