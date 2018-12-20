Власти Башкирии отменили транспортный налог для многодетных и семей с детьми-инвалидами

20.12.18 09:27

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсобрания Башкирии на заседании в четверг приняли в окончательном чтении законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Согласно законопроекту, 100-процентная льгота по уплате транспортного налога предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей или ребенка-инвалида, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Многодетные семьи дополнительно получат льготу на автобусы с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил.

Льгота будет предоставляться одному из родителей или опекунов на одно транспортное средство каждого типа. Она будет действовать в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года.

В первом чтении проект закона предусматривал данную льготу только для многодетных семей.