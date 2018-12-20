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20.12.18 09:41
Ингушские чиновники и сотрудники банка предстанут перед судом за многомиллионные хищения
"В ходе расследования установлено, что в период с августа 2012 года по октябрь 2014 года злоумышленники, используя служебное положение, и в нарушение установленного порядка, организовали открытие банковских счетов на несуществующих лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти счета по фиктивным основаниям были перечислены средства, выделенные в качестве субсидий и ежемесячных денежных компенсаций на оплату услуг ЖКХ льготной категории граждан республики.
В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере более 335 млн рублей.
Фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, следователем наложен арест на принадлежащее фигурантам уголовного дела имущество.
Уголовное дело в отношении чиновников и бывших банковских работников с обвинительным заключением замгенпрокурора РФ направлено в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.
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