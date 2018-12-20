|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.18 09:52
Больше половины Геленджика на сутки осталась без воды из-за ремонта водопровода
Холодное водоснабжение ограничено с 8:30 мск четверга до 11:00 мск пятницы, говорится в сообщении.
Отключение затронуло большую часть города, в частности, село Кабардинка, хутор Виноградный, село Марьина роща, мкрорайоны "Северный", "Западный", "Марьинский", "Голубая Бухта", "Бабруковая щель", "Винсовхоз".
Временно отключены от водоснабжения бытовые потребители, гостиницы и социальные объекты в районе Тонкого мыса и еще по 40 улицам.
Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны улучшить качество водоснабжения, отмечает пресс-служба.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket