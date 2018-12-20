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20.12.18 10:03

Крым попросил добавить из федерального бюджета еще 200 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти республики Крым и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей, инициатива будет рассмотрена, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу, но суммарно то, что заявляют субъекты - около 200 млрд рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены. Понятно, что это будет оценено исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе дополнительных объектов", - сказал С.Назаров журналистам в четверг в Симферополе.

"Сегодня программа под 900 млрд рублей - там (более - ИФ) 870 млрд рублей, свыше 800 объектов сегодня", - отметил замглавы экономического развития России.

"Дополнительные мероприятия планируются (. . .). Мы оценим, в каком объеме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим", - сказал С.Назаров.

Крымская федеральная целевая программа (ФЦП) принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре текущего года: программа продлена на два года - до 2022-го, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Как сообщалось, 17 декабря Государственный совет Крыма утвердил во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно итоговым документам, размещенным на сайте Госсовета, бюджет региона на следующий год будет бездефицитным: доходы и расходы составят по 192,79 млрд рублей. При этом в структуре доходов на предстоящий год более 149,7 млрд рублей составят дотации, субсидии и межбюджетные трансферты, около 43,07 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы.

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