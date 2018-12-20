Атомный ледокол "Арктика" планируют сдать до конца 2019 года - глава ОСК

20.12.18 10:15

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20 декабря. Interfax-Russia.ru - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует до конца декабря следующего года передать заказчику головной атомный ледокол ЛК-60 "Арктика", заявил президент ОСК Алексей Рахманов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсантъ".

"Официальный перенос сроков - это условие работы с подобными важнейшими контрактами. Не скрою, история с двигателями (опоздание из-за разрыва кооперации с Украиной - "Ъ") серьезно нас задержала, но в следующем году ледокол выйдет на испытания. До конца декабря 2019 года планируем передать его заказчику и дальше совместно будем выполнять ходовые, государственные и ледовые испытания. Завершить всю работу планируем не позднее мая 2020 года", - сообщил А.Рахманов.

"Сейчас в постановлении указан 2019 год, и если мы сумеем передать ледокол в декабре следующего года, то корректировки не потребуется", - добавил глава ОСК, отвечая на вопрос, будет ли принято новое постановление правительства в связи с переносом сроков сдачи ледокола с мая на декабрь 2019 года.

При этом А.Рахманов подтвердил, что второй и третий ЛК-60 "Сибирь" и "Урал" будут сданы в 2021 и 2022 году.

"План именно такой", - сказал президент ОСК в интервью газете "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что универсальные атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство трех судов этого проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".