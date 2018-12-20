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Глава ОСК сообщил о четырех вариантах ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Место ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" после происшествия на судоремонтном заводе в Мурманске ещё не определено, есть несколько вариантов, включая "экзотические", сообщил президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Рассматриваются четыре варианта, у каждого из которых есть своя цена и свои особенности. Один - приобретение дока там, где он есть в наличии. Этим вопросом занимается 82-й завод. Альтернатива - доковать "Кузнецова" в одном из существующих передаточных сооружений. Плюс есть пара экзотических решений, о которых говорить пока не хочу, сначала нужно выполнить ряд геологических и инженерных изысканий", - сказал А.Рахманов в интервью, которое публикует в четверг газета "Коммерсантъ".

Он подтвердил, что сроки ремонта авианосца не меняются.

"У нас, - сказал глава ОСК, - есть две возможные даты для повторного докования. Первая - лето 2019 года, вторая с учетом перераспределения порядка работы на крейсере - конец весны - начало лета 2020 года. Ждём решений всех задействованных сторон и будем думать, как поступить".

Как сообщалось, в ночь на 30 октября один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Адмирал Кузнецов" после инцидента был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.

А.Рахманов ранее сообщил "Интерфаксу", что ущерб единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов" в результате инцидента с доком не должен превысить 70 млн рублей.

По его словам, часть ущерба будет покрыта за счет плановых работ по модернизации крейсера.

"Речь идет о 52 повреждениях, включая сломанные лееры и небольшие ограждения. Часть ограждений и так предполагалось менять. Повреждения, которые получили сопряженные помещения в результате удара (падения крана - ИФ) - там придется проводить дополнительные работы. Здесь будут дополнительные расходы, которые будут частично покрываться текущим бюджетом модернизации", - сказал А.Рахманов.

По его словам, устранение повреждений не повлияет на сроки модернизации крейсера, ОСК рассчитывает передать его флоту в 2021 году.

"Всё произошло таким образом, что на сроки модернизации корабля это не повлияет", - сообщил глава ОСК.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

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