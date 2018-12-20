Росгвардия сообщает о ликвидации 47 участников бандподполья на Северном Кавказе в 2018 году

20.12.18 10:48

© РИА Новости. Николай Хижняк

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Почти 50 участников бандподполья и террористических ячеек ликвидировано на Северном Кавказе в текущем году, изъято свыше 300 единиц оружия, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

"Воинскими частями и подразделениями Росгвардии и Минобороны, входящими в состав Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе во взаимодействии с органами Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел на Северном Кавказе в 2018 году было проведено 14 контртеррористических операций, более 440 специальных операций и мероприятий. В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тысяч боеприпасов", - говорится в сообщении.

В Росгвардии добавили, что личный состав Объединенной группировки в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами субъектов в Северо-Кавказском федеральном округе обеспечил надежную охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения выборов президента РФ в марте и во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в июне-июле.

Подводя итоги работы Объединённой группировки, первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов отметил, что все задачи, поставленные перед ОГВ(с) в 2018 году, были своевременно, профессионально и качественно выполнены, добавили в пресс-службе.