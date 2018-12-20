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20.12.18 10:59
Три человека погибли в автоаварии в Тульской области
"В 3:30 на 241-м км федеральной автотрассы "Крым" произошло лобовое столкновение легковой машины "Рено-Меган" с курскими номерами и грузовой машины "Next" из Орловской области. В результате аварии находившиеся в легковой машине две женщины - водитель 1986 года рождения и пассажирка 1976 года рождения скончались на месте. Мужчина, находившийся в салоне легковушки, скончался по дороге в больницу", - сказал А.Ярцев.
Кроме того, с травмами госпитализирован водитель грузовой "Газели".
Обстоятельства ДТП выясняются. Транспортное движение на этом участке дороги нарушено не было.
В Госавтоинспекции вероятными причинами аварии называют сон водителя одной из машин или сложные погодные условия.
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