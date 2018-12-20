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20.12.18 11:12
Ивановская область заключила с РЖД соглашение на три года, другие регионы СевЖД - на пять
Впервые текущем году соглашения заключены сроком на пять лет: с администрацией Костромской области, с правительствами Архангельской, Вологодской, Ярославской областей и республики Коми. С Ивановской областью соглашение заключено на три года.
Документами предусматривается взаимодействие сторон по различным направлениям. В частности, в социально-экономическом, инвестиционном развитии регионов и предприятий холдинга РЖД, развитии транспортной логистической инфраструктуры, а также повышении эффективности перевозок пассажиров в пригородном и дальнем сообщении.
Отдельно прописаны мероприятия по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов по ее развитию на условиях государственно-частного партнерства, а также взаимодействие в производственной, финансовой и других сферах для установления взаимовыгодного сотрудничества.
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