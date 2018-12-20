Ивановская область заключила с РЖД соглашение на три года, другие регионы СевЖД - на пять

20.12.18 11:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Северная железная дорога (СевЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2018 году заключила серию соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с регионами на 2018-2022 годы, сообщает пресс-служба СевЖД.

Впервые текущем году соглашения заключены сроком на пять лет: с администрацией Костромской области, с правительствами Архангельской, Вологодской, Ярославской областей и республики Коми. С Ивановской областью соглашение заключено на три года.

Документами предусматривается взаимодействие сторон по различным направлениям. В частности, в социально-экономическом, инвестиционном развитии регионов и предприятий холдинга РЖД, развитии транспортной логистической инфраструктуры, а также повышении эффективности перевозок пассажиров в пригородном и дальнем сообщении.

Отдельно прописаны мероприятия по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов по ее развитию на условиях государственно-частного партнерства, а также взаимодействие в производственной, финансовой и других сферах для установления взаимовыгодного сотрудничества.