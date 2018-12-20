|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.18 11:18
"Холодное полнолуние" можно будет увидеть в Москве 22 декабря
"Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния - 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов", - сказали в пресс-службе.
В планетарии уточнили, что сумерки на Москву опустятся уже в 15:58 дня, а рассветет в 8:57.
"Полнолуние длинной ночи также называют "Холодным полнолунием". И, хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход зимы в Северном полушарии", - добавили в планетарии.
Солнцестояние - один из двух дней в году, когда высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния - зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии - наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. В этом году продолжительность светового дня в день солнцестояния составит всего 7 часов.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket