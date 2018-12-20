Собянин открыл станцию "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро

20.12.18 11:42

© РИА Новости. Максим Блинов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.

"Это большое событие для Левобережного района - открывается долгожданная станция. На перспективных планах она была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и шестидесяти лет, как эта станция появилась", - сказал С.Собянин.

Он отметил, что строить станцию на действующей ветке метро было непросто. "Но тем не менее работы все выполнены, станция закончена, как говорится, "поехали", - подчеркнул он.

"Беломорская" находится на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Она рассчитана на порядка 110 тыс. пассажиров в сутки.

2018 год станет рекордным по вводу новых линий и станций метро - 33 км линий и 17 станций, добавил мэр. "Беломорская", по его словам, разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного района.

"Беломорская" расположена на севере Москвы - вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Смольная. Она стала 260-й станцией московского метро. Работы по ее строительству начались в сентябре 2016 года. Они были осложнены тем, что велись на действующем участке "Речной вокзал" - "Ховрино" "зеленой" ветки метро. В связи с этим облицовку стен и потолка станции пришлось проводить по ночам после прекращения движения поездов.

В дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы на тему природы русского Севера. Полы облицованы серым сибирским гранитом, колонны и стены выполнены в белом цвете, подвесные потолки - цвета морской волны, а светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.