Иркутская область с 2019 г расширит меры поддержки пенсионеров и инвалидов

20.12.18 12:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области с 1 января 2019 вводит новые меры поддержки для социально незащищенных слоев населения, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Как отмечается, регион берет на себя компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пенсионерами 70 и 80 лет, проживающих с неработающими инвалидами I или II группы.

"Собственникам старше 70 лет предусмотрена денежная компенсация в размере 50%, старше 80 лет положена полная компенсация", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, регион намерен инвалидам I группы компенсировать 50% платы за содержание жилого помещения. В данном случае речь идет об инвалидах собственниках жилья.

Сейчас по федеральному законодательству право на компенсацию имели инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые проживают в государственных или муниципальных домах (квартирах).

Ранее С.Левченко пообещал, что в связи с ростом нефтегазовых доходов Иркутская область может значительно расширить меры социальной поддержки как работников бюджетных учреждений, так и пенсионеров, инвалидов, сирот.