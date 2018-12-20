|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.18 12:06
Иркутская область с 2019 г расширит меры поддержки пенсионеров и инвалидов
Как отмечается, регион берет на себя компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пенсионерами 70 и 80 лет, проживающих с неработающими инвалидами I или II группы.
"Собственникам старше 70 лет предусмотрена денежная компенсация в размере 50%, старше 80 лет положена полная компенсация", - говорится в пресс-релизе.
Кроме этого, регион намерен инвалидам I группы компенсировать 50% платы за содержание жилого помещения. В данном случае речь идет об инвалидах собственниках жилья.
Сейчас по федеральному законодательству право на компенсацию имели инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые проживают в государственных или муниципальных домах (квартирах).
Ранее С.Левченко пообещал, что в связи с ростом нефтегазовых доходов Иркутская область может значительно расширить меры социальной поддержки как работников бюджетных учреждений, так и пенсионеров, инвалидов, сирот.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket