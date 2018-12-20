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20.12.18 13:40
Школа в Екатеринбурге закрыта на карантин, предположительно, из-за кишечной инфекции
"Образовательный центр N25 с 20 декабря по 26 декабря полностью закрылся на карантин. Причины недомогания детей и количество заболевших будут устанавливаться. Дети с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за это время помещения центра будут продезинфицированы.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование в центре.
"Поступили экстренные извещения на предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Сейчас наши специалисты проводят эпидрасследование в школе. Школа закрыта", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по данным на утро четверга, заболели 10 детей.
В пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что трое детей были госпитализированы.
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