Зимники на Ямале закроют на три дня из-за 40-градусных морозов

20.12.18 12:15

© РИА Новости. Максим Блинов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ямало-Ненецком автономном округе из-за аномальных морозов с 21 по 23 декабря будет закрыто движение по автозимникам, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

В частности, в эти дни будет запрещен проезд по региональному зимнику Уренгой - Красноселькуп.

Кроме того, на другую дату переносится и ввод в эксплуатацию зимника Салехард - Надым, открытие которого планировалось на 21 декабря.

В пресс-релизе также подчеркивается, что из-за сильных морозов с конца этой недели на территории округа будет введен режим "Повышенная готовность".

Ранее сообщалось, что в конце 21-23 декабря в Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах ЯНАО температура воздуха понизится до -30, -40 градусов.