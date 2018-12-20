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20.12.18 12:26

Шесть событийных туристических мероприятий Свердловской области получат господдержку в 2019 году

© РИА Новости. Г.Копосов
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Шесть туристических проектов Свердловской области прошли отбор событийных мероприятий на получение господдержки в 2019 году, сообщает департамент информационной политик губернатора региона.

"По итогам предварительного отбора на получение господдержки финалистами стали 24 мероприятия, которые презентовали свои заявки членам совета по развитию туризма, в итоге победили шесть проектов", - приводятся в сообщении слова директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой.

Так, победителями стали фестиваль камня "Самоцветная сторона", который пройдет в Мурзинке, "Ночь радио" в Краснотурьинске, фестиваль-шоу "Небо Евразии" в Екатеринбурге, международный казачий фестиваль "Арамильская слобода"", этап чемпионата России на мотоциклах с колясками в Ирбите, линейный горный ультрамарафон Ural Ultra-trail 2019.

Э.Туканова добавила, что всего от организаторов мероприятий поступило 356 заявок на господдержку и включение в событийный календарь Свердловской области в следующем году. Предложения направили 74 муниципалитета региона.

Отмечается, что на поддержку мероприятий в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 3 млн рублей.

"Они будут направлены на техническое и транспортное оснащение, информационное продвижение, приглашение экспертов и хэдлайнеров", - поясняется в пресс-релизе.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, большинство событийных мероприятий, которые вышли в финал, также смогут рассчитывать на помощь региональных властей.

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