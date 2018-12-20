Не справляющиеся с нацпроектами губернаторы должны "освободить свое место"

20.12.18 12:38

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Главы регионов, заявляющие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны "освободить свое место" для тех, кто с этой задачей справится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно понять, они (регионы) справятся с этим или нет. Конечно, это вопрос, и некоторые говорят: "Это невозможно". Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что "не видит" в регионах тех, кто говорит, что это невозможно.

"Я очень рассчитываю на хорошую, консолидированную работу, слаженную работу федерального центра и регионов. Да, там нужно что-то скорректировать в показателях, коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели", - добавил президент.

Контроль за реализацией национальных проектов должен быть действенным, с этим пока есть проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть вопросы, связанные с контролем над исполнением (нацпроектов). Этот контроль должен быть действенным, а наши мероприятия по надзору из федерального центра за тем, что происходит в регионах, должны быть реалистичными", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Есть проблемы, это правда, но над этими проблемы мы сейчас и работаем", - добавил президент.

По его словам, регионы при реализации нацпроектов должны быть настроены на достижение конкретного результата, "который люди почувствуют".