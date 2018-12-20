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20.12.18 12:43

Глава Счетной палаты РФ анонсировал новые проверки "Роскосмоса" в 2019 году

© РИА Новости. Игорь Руссак
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ в следующем году посвятит часть своих проверок государственной корпорации "Роскосмос", сообщил председатель СП РФ Алексей Кудрин.

"Роскосмос" у нас всегда проверяется, поэтому каждый год есть какие-то вопросы, которые мы затрагиваем. Есть специальная у нас инспекция, которая занимается такими крупными корпорациями, а том числе "Роскосмосом". И в следующем году часть проверок коснётся "Роскосмоса", - сказал А.Кудрин журналистам в четверг.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Счетная палата РФ может приступить к проверкам предприятий госкорпорации в первые месяцы 2019 года,

"Скорее всего, проверки начнутся в конце января - начале февраля. Первым предприятием станет РКК "Энергия". Также будет проверен Центр Хруничева и все якорные предприятия отрасли. График по ходу выстроен", - сказали "Интерфаксу" 4 декабря в пресс-службе госкорпорации.

Предполагается, что проверки охватят все предприятия отрасли, включая региональные структуры.

"Счетная палата будет проверять основные предприятия, остальные предприятия будут проверяться региональными инстанциями и нашей службой экономической безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки в первую очередь коснутся финансовой деятельности предприятий отрасли и продлятся весь год.

"На больших предприятиях, конечно, проверки займут больше времени. Где-то на весь год, скорее всего, будет рассчитан этот процесс, чтобы составить детальную картину финансового положения российской ракетно-космической отрасли. Затем совместно с проверяющими инстанциями мы результаты обнародуем", - сказал он.

В пресс-службе не исключили изменений в руководстве предприятий отрасли по результатам проверок.

"По результатам проверок, конечно, будут приняты кадровые решения, иначе какой смысл их проводить. Мы будем видеть цельную картину и поймем, все ли люди на своих местах или нужны перемены", - сказали в пресс-службе.

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