Мир все больше недооценивает возможность ядерной войны, считает Путин

20.12.18 13:08

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Тенденция недооценки возможности ядерной войны в мире нарастает, наблюдается развал международной системы сдерживания вооружений, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А, между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а, может, и планеты", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.

Президент выразил сожаление в связи с тем, что подобная "тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает".

"Есть опасности. (...) Первая - это развал, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, тенденция понижения порога применения ядерного оружия в мире чревата ядерной катастрофой.

"Существует тенденция понижения порога применения (ядерного оружия). Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - сказал президент РФ в ходе своей большой пресс-конференции.

Никаких переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях пока не ведется, однако несмотря на это, Россия способна обеспечить свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2021 году он (Договор об СНВ-3) заканчивает свое существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг.

"Неинтересно? Не нужно? Ну, ладно. Мы переживем, мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - добавил он.

Президент заметил, что в целом для человечества это очень плохо. "Потому что это подводит нас к очень опасной черте", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно прогнозировать последствия выхода США из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности (ДРСМД), России надо будет обеспечить свою безопасность.

"Сейчас (США) делают еще один шаг - выходят из ДРСМД. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?" - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг.

И тут же продолжил: "Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность. И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность".

Президент напомнил, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, Россия "вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО".

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока - нет. (...) Но в целом в стратегическом балансе это (преимущество) просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов", - подчеркнул В.Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно прогнозировать последствия выхода США из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности (ДРСМД), России надо будет обеспечить свою безопасность.

"Сейчас (США) делают еще один шаг - выходят из ДРСМД. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?" - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг.

И тут же продолжил: "Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность. И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность".

Президент напомнил, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, Россия "вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО".

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока - нет. (...) Но в целом в стратегическом балансе это (преимущество) просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов", - подчеркнул В.Путин.