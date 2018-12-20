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20.12.18 13:36
Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 передислоцируют с Кубани в Крым 22 декабря
"После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации", - сказано в сообщении.
Аэродром "Бельбек" находится в Севастополе.
"На сегодняшний день на аэродроме завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения. Это позволяет выполнять плановые полёты и перелёты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях", - отмечается в сообщении.
Также на аэродроме продолжается проведение работ по его расширению и строительству всей необходимой инфраструктуры, информирует штаб ЧФ.
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