Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 передислоцируют с Кубани в Крым 22 декабря

20.12.18 13:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Перелёт с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым совершат 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 к месту постоянной дислокации, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).

"После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации", - сказано в сообщении.

Аэродром "Бельбек" находится в Севастополе.

"На сегодняшний день на аэродроме завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения. Это позволяет выполнять плановые полёты и перелёты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях", - отмечается в сообщении.

Также на аэродроме продолжается проведение работ по его расширению и строительству всей необходимой инфраструктуры, информирует штаб ЧФ.