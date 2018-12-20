Порошенко пытается "плохим способом" поднять рейтинг перед президентскими выборами на Украине

20.12.18 13:15

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин считает, президент Украины Петр Порошенко пытается поднять собственный рейтинг в ущерб интересам своей страны и ее граждан.

"Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Это понятно: там выборы и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею ввиду действующего. Но это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства", - сказал В.Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о провокации Украины в Керченском проливе.

По его словам, любые провокации рассчитаны на обострение ситуации.

"Удалась она или не удалась, с точки зрения повышения рейтинга, может быть, потому что рейтинг Петра Алексеевича с пятой позиции переместился где-то на третью. В этом смысле да, он свою задачу выполнил, за счет страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга", - сказал президент.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук поднимал вопрос об освобождении задержанных в керченском инциденте моряков в ходе визита в Москву.

"Вопросом обмена мы все время занимались. Господин Медведчук по поручению (президента Украины Петра) Порошенко постоянно этим занимается, и недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе", - сказал В.Путин.

Президент подчеркнул, что такие вопросы можно будет решать только после завершения расследования уголовного дела.