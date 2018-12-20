Москве крайне важны вопросы безопасности при заключении мирного договора с Японией - Путин

20.12.18 13:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Для России крайне важны вопросы безопасности, в том числе при заключении мирного договора с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора (с Японией)", - сказал В.Путин в четверг на большой пресс-конференции.

Для России непонятен уровень суверенитета Японии при принятии решений, касающихся размещения военной инфраструктуры США на японской территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы сказали о размещении американской военной инфраструктуры в Японии. Но она уже там есть. На Окинаве крупнейшая американская база существует там уже десятилетия", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Теперь по поводу возможностей Японии принимать участие в этих решениях (о возможности размещения дополнительных американских баз на территории Японии). Для нас это непонятная, закрытая часть. Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений подобного рода", - заявил В.Путин.

Президент РФ при этом подчеркнул, что губернатор Окинавы "против некоторых решений, связанных с укреплением базы (американской) и ее расширением, но ничего сделать с этим не может". "И люди, которые там проживают, против - это все опросы показывают, и люди на улицу выходят, требуют вывода этой базы, они против того, чтобы укреплять военно-воздушную составляющую американских вооруженных сил", - подчеркнул В.Путин.

"Все против, но это происходит", - заявил президент РФ.