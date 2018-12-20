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20.12.18 13:27
Бутина не выполняла в США никаких государственных заданий - Путин
"Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.
Президент подчеркнул, что М.Бутина и ее адвокат, что понятно, борются за то, чтобы она могла выйти из тюрьмы.
"Я не понимаю, за что ее засадили в эту тюрьму. Просто нет оснований", - добавил В.Путин, отметив, что российская сторона продолжит следить за этим делом.
"Чем закончится - посмотрим. Нам небезразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку", - сказал президент РФ.
Говоря же в целом о задержании в Соединенных Штатах иностранных граждан, В.Путин подчеркнул, что Москва не будет действовать по принципу "око за око" для последующего обмена.
"Это очень тонкая сфера, и мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в Кодексе царя Хаммурапи, это "принцип Талиона" называется. У нас это звучит "око за око, зуб за зуб". Здесь нужно действовать очень аккуратно, и исходить нужно из реалий", - сказал российский президент.
В.Путин подчеркнул, что РФ не будет "хватать ни в чем неповинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".
"Дело Скрипалей" является просто поводом для организации очередной атаки на Россию, считает президент РФ Владимир Путин.
"В отношении России куча санкций, Не переставая, до сих пор об этом говорят... Это политизированный русофобский подход. Это повод, только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в четверг, говоря о "деле Скрипалей".
"Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще другое придумали. Для меня это очевидно", - добавил он.
Президент РФ заявил, что единственной целью Великобритании в данной ситуации является сдерживание развития России как возможного конкурента.
"Других целей я не вижу", - сказал В.Путин.
В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля".
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