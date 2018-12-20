В Интернете должна быть ответственность за поругание символов государства - Путин

20.12.18 13:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за поругание государственных символов есть практически во всех странах, ответственность за это должна быть и в интернете.

"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, - практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", как он относится к внесенному в Думу законопроекту, ужесточающему ответственность за выражение неуважительного отношения к органам власти в интернете.

Он отметил, что поведение вне интернета ничем не отличается от того, что творится в сети.

"Это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего особенно я здесь не вижу", - подчеркнул президент на итоговой пресс-конференции в четверг.