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20.12.18 13:34
В Интернете должна быть ответственность за поругание символов государства - Путин
"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, - практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", как он относится к внесенному в Думу законопроекту, ужесточающему ответственность за выражение неуважительного отношения к органам власти в интернете.
Он отметил, что поведение вне интернета ничем не отличается от того, что творится в сети.
"Это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего особенно я здесь не вижу", - подчеркнул президент на итоговой пресс-конференции в четверг.
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