Более 1 тысяч жителей Самары остались без тепла из-за аварии

20.12.18 13:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение жителей 12 многоквартирных домов, а также детского сада в Советском районе Самары приостановлено в результате утечки на трубопроводе, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Информация об утечке на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм по ул.Мориса Тореза в Советском районе Самары поступила в 11:35 в четверг.

"На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение потребителей 12 жилых многоквартирных домов. Это 1 тыс. 355 человек, из них 289 детей. Также приостановлено теплоснабжение одного детского сада. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Самарской области. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 17:00 четверга", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводит бригада в количестве 7 человек и 4 единиц техники. Ведутся работы по замене двух участков трубы по 5 и 7 метров каждый.

Температура воздуха в Самаре в настоящее время составляет минус 12 градусов по Цельсию.

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