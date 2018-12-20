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20.12.18 13:46
Более 1 тысяч жителей Самары остались без тепла из-за аварии
Информация об утечке на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм по ул.Мориса Тореза в Советском районе Самары поступила в 11:35 в четверг.
"На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение потребителей 12 жилых многоквартирных домов. Это 1 тыс. 355 человек, из них 289 детей. Также приостановлено теплоснабжение одного детского сада. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Самарской области. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 17:00 четверга", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы проводит бригада в количестве 7 человек и 4 единиц техники. Ведутся работы по замене двух участков трубы по 5 и 7 метров каждый.
Температура воздуха в Самаре в настоящее время составляет минус 12 градусов по Цельсию.
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