Минсельхоз Башкирии и Ульяновский автозавод договорились о сотрудничестве на 2019 год

20.12.18 14:02

© РИА Новости. Сергей Черных

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз Башкирии и ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу Sollers) подписали соглашение, определяющее условия сотрудничества и обеспечения региональных сельскохозтоваропроизводителей автомобилями марки УАЗ, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства.

Согласно документу, автозавод "гарантирует поставки в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям республики Башкортостан автомобилей марки УАЗ в количестве, которое будет согласовано отдельно".

Планируется, что "УАЗ" предоставит башкирским аграриям 6%-ную скидку на транспортные средства производства ООО "УАЗ" (кроме моделей "Патриот" и "Пикап" комплектации "Классик"), а также на специальные транспортные средства, которые производятся по поручению ООО его подрядчиками, уточнил собеседник агентства.

Министерство, в свою очередь, намерено стимулировать проведение технической и технологической модернизации регионального агропромышленного комплекса; "оказывать содействие в информировании сельскохозяйственных товаропроизводителей республики Башкортостан о производимой ООО "УАЗ" продукции и условиях ее поставки", добавил он.

Срок действия соглашения - до 31 декабря 2019 года.

Sollers объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили УАЗ, является ключевым активом группы), ПАО "Заволжский моторный завод". Кроме того на Дальнем Востоке действует ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda. В России также работает СП Ford Sollers.