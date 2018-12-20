План реагирования ЧФ на кризисные ситуации разработан после инцидента в Керченском проливе

20.12.18 15:02

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Штаб Южного военного округа разработал план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота после задержания украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил начальник административно-территориального управления штаба ЮВО Тимур Рязанов.

"К разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что в дальнейшем позволило разработать План реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота по защите и охране госграницы в границах Крыма с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю", - сказал Т.Рязанов в четверг на совещании по подведению итогов взаимодействия ЮВО, силовых структур и органов власти в 2018 году.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Были задержаны 24 украинских моряка, несколько из них получили ранения. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о намерении кораблей ВМС Украины пройти через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Двадцать два моряка и двое сотрудников СБУ, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - на два месяца.

Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

В суд Керчи апелляции на арест двух моряков и одного сотрудника украинской спецслужбы не поступили. Райсуд в Симферополе получил жалобы. Жалобы на арест 15 моряков переданы в ВС Крыма на текущей неделе, рассматриваются 19-21 декабря.