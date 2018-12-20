Вторая жизнь: океанологи разработали план реабилитации косаток и белух из бухты Средняя
  
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
   
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
20.12.18 14:35

Путин прокомментировал происходящее в православии на Украине

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин назвал раскольнической новую объединенную православную церковь на Украине и заявил, что произошедшее - это прямое вмешательство государства в церковную жизнь, что уму непостижимо.

"То, что сейчас происходит в православии (на Украине) - просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза", - сказал В.Путин в четверг на большой пресс-конференции.

По его словам, на Украине сейчас "создали эту объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода".

"Не нравится Московского прихода - будет Стамбульского прихода", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Московского патриархата "была полностью независимой".

"Может, об этом мало кто знает, но это была фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была - духовная, упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси. А сейчас, посмотрите, какая зависимость наступает от Турецкого патриархата", - подчеркнул В.Путин.

Путин считает, что позиция Константинопольского патриарха Варфоломея по церковному расколу на Украине связана с желанием подчинить себе украинскую церковь и заработать на этом.

"Посмотрите, какая сейчас зависимость наступает от Турции, турецкого патриархата. Там и назначение, там очень многое, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудитель и мотив Варфоломея, подчинить эту территорию, а затем и зарабатывать на этом", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он добавил при этом: "Думаю, что это главный побудительный мотив, но кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с расколом церкви на Украине создана из соображений предвыборной кампании и для дальнейшего разрыва русского и украинского народов.

"Это все делается в преддверии предвыборной кампании. И с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это политическая, безусловно, подоплека", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он отметил при этом: "Ничего здесь хорошего нет для религиозных свобод в целом, это явное грубое нарушение религиозных свобод".

По словам президента, его "больше всего беспокоит то, что за всем этим, безусловно, стоит передел собственности".

"Он, по сути, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, они беззащитные, безоружные. Это, как правило, люди пожилого возраста, женщины", - отметил В.Путин.

Он считает при этом, что "опасность этого передела, конечно, существует".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.18 11:42
Собянин открыл станцию "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро
.
  20.12.18 11:37
Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей
.
  20.12.18 11:29
Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом
.
  20.12.18 11:18
"Холодное полнолуние" можно будет увидеть в Москве 22 декабря
.
  20.12.18 08:52
Станция "Беломорская" откроется для пассажиров в Московском метро
.
  19.12.18 16:45
Около 6 тыс. находок сделали в 2018 году археологи при благоустройстве улиц Москвы
.
  19.12.18 16:25
"Победа" в марте откроет рейсы в Бельгию
.
  19.12.18 15:53
Расселение четырех домов в рамках реновации началось на западе столицы
.
  19.12.18 14:00
Водитель автобуса, въехавший в переход на "Славянском бульваре", получил 4 года колонии
.
  19.12.18 10:23
Тарифы на электроэнергию для москвичей с нового года вырастут на несколько копеек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket