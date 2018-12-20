Путин прокомментировал происходящее в православии на Украине

20.12.18 14:35

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин назвал раскольнической новую объединенную православную церковь на Украине и заявил, что произошедшее - это прямое вмешательство государства в церковную жизнь, что уму непостижимо.

"То, что сейчас происходит в православии (на Украине) - просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза", - сказал В.Путин в четверг на большой пресс-конференции.

По его словам, на Украине сейчас "создали эту объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода".

"Не нравится Московского прихода - будет Стамбульского прихода", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Московского патриархата "была полностью независимой".

"Может, об этом мало кто знает, но это была фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была - духовная, упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси. А сейчас, посмотрите, какая зависимость наступает от Турецкого патриархата", - подчеркнул В.Путин.

Путин считает, что позиция Константинопольского патриарха Варфоломея по церковному расколу на Украине связана с желанием подчинить себе украинскую церковь и заработать на этом.

"Посмотрите, какая сейчас зависимость наступает от Турции, турецкого патриархата. Там и назначение, там очень многое, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудитель и мотив Варфоломея, подчинить эту территорию, а затем и зарабатывать на этом", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он добавил при этом: "Думаю, что это главный побудительный мотив, но кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с расколом церкви на Украине создана из соображений предвыборной кампании и для дальнейшего разрыва русского и украинского народов.

"Это все делается в преддверии предвыборной кампании. И с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это политическая, безусловно, подоплека", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он отметил при этом: "Ничего здесь хорошего нет для религиозных свобод в целом, это явное грубое нарушение религиозных свобод".

По словам президента, его "больше всего беспокоит то, что за всем этим, безусловно, стоит передел собственности".

"Он, по сути, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, они беззащитные, безоружные. Это, как правило, люди пожилого возраста, женщины", - отметил В.Путин.

Он считает при этом, что "опасность этого передела, конечно, существует".