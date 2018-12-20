Рост цен на бензин в начале 2019 года из-за НДС не превысит 1-1,5% - Путин

20.12.18 14:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство страны сделало все, чтобы не допустить рост цен на бензин, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, выразив надежду на то, что правительство и в дальнейшем не допустит скачков стоимости нефтепродуктов.

Комментируя тему протестов французов против роста цен на нефтепродукты и сравнивая ее с ситуацией в РФ, В.Путин сказал: "В чем разница между нашей ситуаций и ситуацией во Франции, связанной с нефтепродуктами? Французское правительство сознательно пошло на повышение цен на нефтепродукты. Это их политика. Они сделали это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергополитики - направить деньги от продаж нефтепродуктов на развитие альтернативных видов энергии - солнца, ветра. Это людям не понравилось. Что у нас происходит? Когда в России повысились цены на бензин в середине года в связи с ростом цен на нефть, правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию цен на бензин и даже на их снижение. Достигли договоренностей с основными нефтяными и перерабатывающими компаниями. Эти договоренности действует до марта следующего года".

"Да, возможна какая-то корректировка (роста цен на нефтепродукты - ИФ), связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной - в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке", - сказал В.Путин.

"В целом, хоть в ручном управлении, но это сработало. Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году", - подчеркнул президент РФ.