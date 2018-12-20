СКР уличил завод биопрепаратов во Владимирской области в сокрытии доходов от бюджета

20.12.18 14:52

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств АО "Покровский завод биопрепаратов" во Владимирской области, предназначенных для уплаты налога в бюджет.

"Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств должностными лицами АО "Покровский завод биопрепаратов", за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По материалам следствия, предприятие имело задолженность перед бюджетом по налоговым платежам в размере около 29 млн рублей. В связи с этим для принудительного взыскания долга были заблокированы расчетные счета компании.

"Зная о ситуации, бывший руководитель завода, используя схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля путем проведения расчетов через счета третьих лиц, в период с мая по октябрь 2018 года сокрыл около 10 млн рублей доходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре текущего года предприятие возглавил новый руководитель, который уже погасил в полном объеме налоговую недоимку. Между тем, в ходе следствия оцениваются действия прежнего руководства завода, говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 94,9% акций АО "Покровский завод биопрепаратов принадлежит австрийской Biofarm Finance Development GmbH.

Завод в Покрове производит вакцины для птицеводства, кролиководства, крупного рогатого скота, свиноводства, а также против бешенства животных.