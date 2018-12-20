Запад использует штамп о стремлении РФ "управлять миром" для решения внутренних вопросов

20.12.18 15:27

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Идея о стремлении России управлять миром навязывается на Западе для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов, считает президент РФ Владимир Путин.

"Вы считаете, что наша цель управлять миром? Это - штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции.

По его словам, "это значит, что для того, чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО, нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого-то сплачиваться".

"Вот против России - это хорошо. Крупнейшая ядерная держава", - пояснил президент.

"Внутриполитические (вопросы): тоже во многих странах, к сожалению, до сих пор, особенно в Восточной Европе, процветает русофобия. Для чего? Для того, чтобы обеспечить на основе каких-то прежних исторических страхов свое внутриполитическое благополучие", - сказал В.Путин.

"Это тоже вредно, потому что в конечном итоге это эксплуатация фобий прошлого, которая мешает двигаться вперед. Это вредит тем странам и народам, руководство которых пытается проводить такую политику", - добавил он.

"На самом деле главная цель нашей внешней политики - обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации, ее экономики и социальной сферы, обеспечить безусловное движение вперед и укрепление нашей страны внутри, прежде всего, ну, и для того, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных", - сказал российский лидер.