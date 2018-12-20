Тульская область вошла в список регионов по пилотному внедрению экспортного стандарта

20.12.18 15:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Тульская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального экспортного стандарта, сообщил глава региона Алексей Дюмин на встрече в четверг с начальником Центрального таможенного Управления Федеральной таможенной службы России Сергеем Прусовым.

А.Дюмин проинформировал С.Прусова о том, что в Тульской области работает региональный экспортный совет. Одно из направлений сотрудничества региона и таможенной службы - это развитие особой экономической зоны "Узловая".

"В 2019 году планируется открыть представительство Российского экспортного центра и приступить к реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - приводит пресс-служба облправительства слова А.Дюмина.

С.Прусов в ходе встречи отметил, что к 2020 году планируется организовать автоматическое экспортное декларирование.

В состав Тульской таможни входят Тульский, Новомосковский, Рязанский, Рязанский (Центр электронного декларирования) и Московский таможенные посты.

По данным Туластата, объем внешнеторгового оборота в Тульской области за январь-июнь 2018 года составил $2,049 млрд. Сальдо торгового баланса сложилось положительным - $1,035 млрд.