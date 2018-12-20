РФ вправе строить военную политику в Крыму так, как считает нужным

20.12.18 15:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Крым является частью России и она будет строить там военную политику так, как считает необходимым для обеспечения своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали в конечном итоге за воссоединение с Российской Федерацией. С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить нашу военную политику, как мы считаем нужным, для обеспечения нашей безопасности. Крым - не исключение", - заявил В.Путин в четверг на большой пресс-конференции.

По его словам, "если Генштаб, если пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать".

"Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там (в Крыму) создавать не собираемся, но то, что нужно, будет сделано", - заявил В.Путин.