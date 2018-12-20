Вологодчина возобновит подготовку кадров для льняной отрасли, если Минсельхоз поддержит создание кластера - губернатор

20.12.18 16:04

© РИА Новости. Александр Натрускин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области возобновят подготовку специалистов по выращиванию льна, если Минсельхоз поддержит создание льняного кластера в регионе, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"С 2008 года на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина проводилось обучение студентов с углубленной специализацией "Льноводство". За три курса было подготовлено 37 специалистов с высшим образованием. В 2010 году в связи с невостребованностью сельхозорганизациями обучение было прекращено. При этом госзаданий министерства сельского хозяйства на продолжение обучения Академии не поступало", - приводит пресс-служба слова главы Вологодчины.

О.Кувшинников отметил, что Вологодская область занимает второе место в России по посевам льна-долгунца (11% от общей площади по стране). Лен выращивают 12 хозяйств в 8 муниципалитетах. Их продукция поставляется в Удмуртию, Ивановскую и Ярославскую области.

"Лен как культура выращивается в Вологодской области. Сейчас ежегодный объем льняного поля составляет около 5 тысяч гектаров. Мною поручено увеличить его до 10 тысяч гектаров", - отметил губернатор.

Отрасли льноводства в Вологодской области в 2018 году предоставлена господдержка в размере 85,62 млн рублей (56,36 млн рублей из федерального бюджета, 29,26 млн - из региональной казны). Средства направлены на приобретение минеральных удобрений, семян и средств защиты растений. На покупку техники, машин и оборудования для возделывания льна льносеющим хозяйствам предоставлено 12,45 млн рублей субсидий из областного бюджета.

В четверг во время итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Вологодской области, отметил необходимость оказания господдержки льнопроизводителям.