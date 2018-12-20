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20.12.18 16:20

Суд арестовал полковника самарской полиции, задержанную при получении 2,5 млн рублей

© РИА Новости. Виталий Белоусов
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд Самары на заседании в четверг избрал меру пресечения начальнику отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковнику Вере Рабинович, задержанной при незаконном получении денег.

По решению суда В.Рабинович заключена под стражу на срок до 18 февраля включительно, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

В.Рабинович инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ), посредникам - посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.291-1 УК РФ).

Как сообщалось, В.Рабинович была задержана 18 декабря с поличным при незаконном получении крупной суммы денег. Также были задержаны два посредника.

По данным следствия, летом 2018 года местному жителю предложили передать начальнику отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 20 млн рублей за направление уголовного дела, по которому он проходил как потерпевший, в суд. При этом посредник намеревался 5 млн рублей из этой суммы оставить себе.

17 декабря потерпевший в рамках оперативного эксперимента в кафе в аэропорту Самары передал одному из посредников 10 млн рублей - первую часть оговоренной суммы в виде денег и муляжа денежных средств. Получивший деньги посредник передал 2,5 млн рублей из них второму посреднику, а тот спустя несколько часов отдал эти деньги высокопоставленной сотруднице МВД.

Следствие полагает, что В.Рабинович не могла повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу и знала об этом, а посредники и взяткодатель были введены ею в заблуждение относительно ее возможностей.

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