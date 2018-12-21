Главгосэкспертиза одобрила проект судоверфи в Якутии

21.12.18 06:05

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект АО "Жатайская судоверфь" (основной владелец - ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" (MOEX: LORP), ЛОРП) получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, начало строительства запланировано на 2019 год, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

"На сегодня завершается подготовительный этап проекта. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Для успешной реализации проекта необходимо привлечь внебюджетное финансирование, получить статус резидента ТОР "Кангалассы", а также провести мероприятия по обеспечению высококвалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

Отмечается, что на строительство судоверфи из федерального бюджета выделено 4 млрд 106,2 млн рублей, из бюджета Якутии планируется выделить 750 млн рублей в рамках программы "Развитие транспортного комплекса Якутии на 2018 - 2022 годы". Еще 873,2 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников созданным специально для реализации проекта АО "Жатайская судоверфь".