Три белухи исчезли из "китовой тюрьмы" в Приморье

21.12.18 06:16

© РИА Новости. Антон Денисов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие установило, что в вольерах бухты Средней в Приморье, так называемой китовой тюрьме, не хватает трех белух, экологи утверждают, что детеныши погибли.

"Установлено, что количество особей белух в вольерах - 87", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Ранее ведомство сообщало, что в бухте Средней содержится 11 косаток и 90 белух.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что по версии правоохранителей животные уплыли. Также он отметил, что возраст белух, содержащихся в вольерах, устанавливается.

Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил "Интерфаксу", что 19 декабря отловщики предъявили следователю три акта о якобы побеге из "китовой тюрьмы" трех белух.

"Пропавшие животные - это самые маленькие белушата- "сосунки", у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в "китовой тюрьме" во время первой проверки с участием общественников. Соответственно, мы абсолютно не верим, что они сбежали. Мы уверены, что животные погибли, а их оформили как сбежавших", - заявил Д. Лисицын.

Он отметил, что если даже "случилось чудо, и они, действительно, сбежали", белушата не выживут, так как это "молочные дети".

По словам Д. Лисицина, по периметру "китовой тюрьмы" стоят видеокамеры, которые ведут постоянное наблюдение. Факт "побега" должен быть зафиксирован. Если таких доказательств нет, то "это явно говорит не в пользу версии о побеге белушат".