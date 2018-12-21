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21.12.18 06:21

Суд перенес рассмотрение апелляции Хорошавина из-за болезни его адвоката

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Сахалинский областной суд продолжит рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 22 января, заседание вновь перенесли из-за болезни его адвоката, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

Судебное заседание перенесено до 22 января 15.00 местного времени в связи с тем, что адвокат А. Хорошавина Ольга Артюхова до сих пор находится на больничном. Подсудимого теперь представляет еще один адвокат - Евгений Балабас.

На заседании он попросил не менее трех месяцев для ознакомления с материалами дела.

Гособвинение посчитало этот срок слишком большим и предложило перенести заседание до следующей ранее запланированной даты - 22 января.

Судебная коллегия поддержала гособвинение.

14 декабря рассмотрение апелляции также было перенесено из-за отсутствия адвоката. Тогда причиной стала командировка Ольги Артюховой.

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