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21.12.18 06:29
Тридцать три дома остались без холодной воды в Колпашево
"В зону отключения попало 30 частных домов и три многоквартирных дома, в которых проживают 163 человека, в том числе 35 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет", - говорится в материалах администрации Колпашевского района.
Также под отключение попала котельная "Звезда".
Отмечается, что в зоне аварии есть две водозаборные колонки. При необходимости власти готовы организовать подвоз воды, однако пока звонков от населения не поступало.
ООО "Водоканал-1" в четверг вечером не успело ликвидировать аварию из-за низкой температуры и темноты, работы планируется продолжить в пятницу.
В МУП "Пламя", которое эксплуатирует котельную "Звезда", агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что из-за аварии котельная прекратила подачу горячей воды, но подача отопления абонентам не прекращалась. При этом на предприятии не уточнили количества абонентов, оставшихся без горячей воды.
По данным синоптиков, утром в Колпашеве столбик термометра опустился до минус 20 градусов.
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