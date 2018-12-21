Тридцать три дома остались без холодной воды в Колпашево

21.12.18 06:29

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Порыв на сетях холодного водоснабжения произошел вечером в четверг в городе Колпашево Томской области, следует из данных районной администрации.

"В зону отключения попало 30 частных домов и три многоквартирных дома, в которых проживают 163 человека, в том числе 35 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет", - говорится в материалах администрации Колпашевского района.

Также под отключение попала котельная "Звезда".

Отмечается, что в зоне аварии есть две водозаборные колонки. При необходимости власти готовы организовать подвоз воды, однако пока звонков от населения не поступало.

ООО "Водоканал-1" в четверг вечером не успело ликвидировать аварию из-за низкой температуры и темноты, работы планируется продолжить в пятницу.

В МУП "Пламя", которое эксплуатирует котельную "Звезда", агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что из-за аварии котельная прекратила подачу горячей воды, но подача отопления абонентам не прекращалась. При этом на предприятии не уточнили количества абонентов, оставшихся без горячей воды.

По данным синоптиков, утром в Колпашеве столбик термометра опустился до минус 20 градусов.