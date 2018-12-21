Тарифы на сжиженный и природный газ в Омской области вырастут до 1,7%

21.12.18 06:54

© РИА Новости. Михаил Мордасов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Правление Региональной энергетической комиссии Омской области утвердило предельные уровни розничных цен на природный и сжиженный газ для населения, сообщает пресс-служба регулятора.

"Цены на природный газ скорректированы с учетом изменения с 1 января 2019 ставки налога на добавленную стоимость. Влияние ставки скажется на росте цен на 1,6-1,7%", - говорится в сообщении.

Для ООО "Газпром межрегионгаз Омск", которое поставляет природный газ населению Омска и Омской области, стоимость с 1 января установлена на уровне 8,25 рублей/куб. м, с 1 июля - 8,39 рублей/куб. м (текущая стоимость - 8,12 рублей/куб. м). Речь идет о только тех случаях, когда газ применяется на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты. При максимальном использовании - на отопление с одновременным применением на другие цели - с 1 января природный газ будет стоить 5,13 рублей/куб. м, с 1 июля - 5,19 рублей/куб. м (текущая цена - 5,05 рублей/куб. м).

ОАО "Тевризнефтегаз", которое поставляет природный газ населению Тевризского, Тарского и Знаменского районов, розничные цены по минимальному виду использования в 1 полугодии 2019 года составят 7,18 рублей/куб. м (текущий тариф - 7,06 рублей/куб. м.). Если газ используется по максимуму, он будет стоить с 1 января 4,91 рублей/куб. м. (текущий тариф - 4,83 рублей/куб. м).

"Розничные цены на сжиженный газ, который отпускается населению для бытовых нужд, также под влиянием НДС изменятся и с января, и с июля", - отмечает регулятор. Тарифы установлены для 5 организаций (АО "Омскгоргаз", ООО "Омская областная газовая компания", ООО "Флагман", ООО "Газ-Экспресс-Сервис", индивидуальный предприниматель Владимир Скиллер).