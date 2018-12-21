Рейс "Авроры" вылетел за последней группой хабаровских туристов на Хайнань

21.12.18 07:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Борт авиакомпании "Аврора" 21 декабря заберет последнюю группу хабаровских туристов, ожидающих вылета на курортном острова Хайнань, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе губернатора края.

"Рейс HZ-9485 "Хабаровск - Хайкоу" вылетел из Хабаровска в 14:06 местного времени (07:06 МСК). Планируется, что из Китая самолет вылетит 18:55 по местному", - сказал представитель пресс-службы.

По данным регионального Минтранса, вылета ожидают 122 туриста и представитель краевого управления по туризму.

Как сообщалось, около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро" через Москву. Еще одна группа - 24 человека, вернулись 19 декабря.