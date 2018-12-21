Власти Хакасии нашел компромисс с "Хакасэнерго" по поводу долгов за электроэнергию

21.12.18 08:03

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Хакасии Валентин Коновалов нашел компромисс с "Хакасэнерго" по порядку расчетов за электроэнергию бюджетными организациями и реструктуризации долгов перед энергетиками, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Позицию энергетиков озвучил директор филиала "Хакасэнерго" Сергей Заворин, который призвал энергопотребителей к "нормальной платежной дисциплине". Согласно договоренностям, организации обязаны исправно платить по текущим счетам, а кредиторскую задолженность "Хакасэнерго" реструктуризирует", - говорится в релизе.

В свою очередь глава региона попросил глав муниципальных образований не допускать случаев отключения социально значимых объектов, даже при самой сложной финансовой ситуации. "Такие вопросы надо решать за столом переговоров, а не по факту, когда отключение уже произошло", - цитирует пресс-служба В.Коновалова.