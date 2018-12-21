Сильное землетрясение не повредило здания на Камчатке

21.12.18 08:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Социально значимые объекты и прочие здания в селе Никольское и в Усть-Камчатском районе, где ощущалось землетрясение силой до 5 и до 3 баллов соответственно, не пострадали, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Оперативные группы спасателей уже завершили обследование зданий в Никольском и в Усть-Камчатском районе. Они выяснили, что строения не пострадали", - сказала Ю.Ананьева.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в 5:01 по местному времени (20:01 четверга мск) в акватории Тихого океана у Командорских островов на глубине 80 км. По уточненным данным, расстояние до ближайшего населенного пункта - села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), составило 87 км.

Жители Никольского ощутили землетрясение силой до 5 баллов, жители райцентра Усть-Камчатск - силой до 3 баллов, а в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 2 баллов.

После мощного сейсмособытия в том районе зарегистрирована серия афтершоков магнитудой до 5,6, но в населенных пунктах региона эти землетрясения не ощущались.

В результате землетрясения люди не пострадали. Угрозы цунами нет.